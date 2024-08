União Douradense e Mulekes de Vila decidem o caneco da Champions Prata

Mulekes de Vila é um dos finalistas: bateu o Paulistano por 3 a 0 - Crédito: Divulgação

União Douradense e Mulekes de Vila irão decidir quem é a melhor equipe da Série Prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. As duas equipes se qualificaram para a decisão após vencerem seus compromissos pela semifinal ocorrida domingo, 4, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A equipe de Dourado bateu o Botafogo por 2 a 1 na primeira semifinal e na segunda e decisiva partida, o time de Ibaté superou o Paulistano por 3 a 0. Com melhores campanhas nas fases anteriores, as duas equipes da região confirmaram o favoritismo.

A direção da Liga Desportiva já divulgou as datas das finais.

No estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, no domingo, 18 de agosto, às 15h15, na decisão do 3º lugar, o Botafogo encara o Paulistano. No domingo seguinte, 24, no estádio Luisão, às 17h30, a final entre União Douradense e Mulekes de Vila. De acordo com os organizadores, as partidas finais serão únicas e caso terminem empatadas, os vencedores serão conhecidos após cobrança de penalidades máximas.

Leia Também