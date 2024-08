UFSCar vence Golden Team com autoridade na 9ª Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

Jogadoras da UFSCar comemoram a conquista: 3 pontos na ‘conta’ na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

Um jogo de alto nível técnico e bem disputado proporcionaram as equipes da UFSCar e do Golden Team de Américo Brasiliense na noite desta terça-feira, 13 e válido pela fase de classificação da 9ª Copa AVS/Smec de Vôlei Feminino.

A partida aconteceu no ginásio de esportes da UFSCar e teve a duração de 1h20. Apesar dos 3 sets a 0, as universitárias encontraram um adversário competitivo. As parciais foram 25/15, 25/11, 25/21 e a arbitragem de Alessandra Borges e Fernanda Oliveira. Apontador: Narciso Borges. Marina, oposta da UFSCar, foi a MVP da partida.

A vitória foi importante para a UFSCar que deu um salto na tabela de classificação, chegando ao 6º lugar com 9 pontos. O Golden, por sua vez, se manteve no 3º lugar, com 14 pontos.

UFSCar: Lisa, Marina, Lívia, Paloma, Júlia, Mika, Heloísa, Natália, Mayra, Eduarda e Ana. Técnico: Lucas

Golden Team: Camila, Wilma, Carol, Denise, Elllen, Patrícia, Greice, Dani, Josiane, Luana, Marli, Egles, Tati e Suelen. Técnico: Balú.

