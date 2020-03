UFSCar faz expressiva campanha e está na final nacional dos Jogos Universitários

UFSCar é hoje a segunda melhor equipe universitária do Estado - Crédito: Divulgação

A equipe de futebol da UFSCar se qualificou para a final nacional dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs). Neste final de semana, o time formado por universitários esteve nas finais do paulista (série Diamante), torneio seletivo e garantiu uma das vagas.

As partidas decisivas foram realizadas sábado, 1, no campo de grama sintética do COTP, em São Paulo.

O primeiro jogo foi pela semifinal, contra o Unissantana, considerada a segunda melhor equipe do estado, com um time semi-profissional e que atuam em clubes profissionais da capital. Com amplo domínio e controle dos 90 minutos, vitória são-carlense por 2 a 0. A tônica do jogo foi marcação alta e não permitindo que o adversário saísse para o jogo.

Com o resultado, a UFSCar se qualificou para a final, que aconteceu domingo, 2. O adversário, a Unip, é a atual campeã paulista e brasileira, além de 7ª colocada no Mundial. O time são-carlense equilibrou o jogo, mas perdeu por 3 a 1, com direito a perder inúmeras chances de gol na etapa complementar.

Com o resultado, levando em consideração o alto nível técnico do quadrangular final, a UFSCar garantiu presença nas finais dos Jubs, onde estarão presentes as principais equipes universitárias do país. Os jogos serão em Rio Verde/GO, de 14 a 21 de março e contará com os campeões e vices de 16 estados, que representarão suas federações.

“Com isso, somos hoje a segunda melhor equipe do Estado, no futebol universitário”, disse orgulhoso, Mateus Gamarra Mendonça, capitão da equipe são-carlense.

