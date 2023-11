TUSCA - Natação UFSCar tem quebra de recordes e muitos pódios

A equipe de natação da UFSCar faz bonito mais um ano seguido na Taça Universitária de São Carlos (TUSCA) considerada a maior festa universitária do Brasil, atletas comprometidos, conquista de resultados excelentes e a amizade reinou na manhã de quinta feira, 2 de novembro de 2023, primeiro dia da competição. Esse ano, com o empenho das equipes e uma organização melhor do evento esportivo, um público maior pode torcer e vibrar com os pódios e recordes batidos. No terceiro lugar geral a equipe de Natação da UFSCar conquistou vários pódios e recordes.

Resultados da equipe da UFSCar - TUSCA 2023:

50m peito feminino:

5ª Michelle Zia Rufini - 42.95

50m peito masculino:

1º Gabriel Mattos Ferretti - 28.75 - recorde do campeonato

3º Ivan Martinotto - 30.86

6º Guilherme Messias - 31.49

400m livre feminino:

3ª Michelle Zia Rufini - 6:05.70

400m livre masculino:

6º Leonardo Liberatori Pugliesi - 5:14.70

9º Guilherme Moreira Soares - 9:01.83

100m livre feminino:

3ª Ana Manzini Venancio - 1:09.31

7ª Stephany Camilly Rodrigues - 1:18.89

100m livre masculino:

8º Tiago Ferrarezi de Assis - 1:01.31

12º Pedro Marques Pontes - 1:15.36

15º Marzio Lopes Aguiar - 1:19.91

50m costas feminino:

2ª Carolina Yumi Suzuki Goshima - 36.74

4ª Vitória Pedrolongo Machado - 38.39

5ª Stephany Camilly Rodrigues - 41.65

50m costas masculino:

1º Gabriel Barbosa Marques - 28.85

3º Gabriel Costa de Lucca - 29.61

Revezamento 4x50m livre feminino:

3º UFSCar A - Karen, Michelle, Stephany, Ana - 2:15.92

Revezamento 4x50m livre masculino:

3º UFSCar A - Ivan, Tiago, Gabriel M.F., Gabriel B. - 1:41.67

6º UFSCar B - João, Marzio, Pedro, Leonardo - 1:57.87

100m medley feminino:

7ª Michelle Zia Rufini - 1:27.94

9ª Vitória Pedrolongo Machado - 1:29.60

100m medley masculino:

1º Gabriel Mattos Ferretti - 59.61 - RECORDE DO CAMPEONATO

6º Ivan Martinotto - 1:04.56

11º Matheus Meireles - 1:24.22

50m livre feminino:

6ª Karen Haruka Koike - 35.35

50m livre masculino:

7º Gabriel Barbosa Marques - 25.94

9º Tiago Ferrarezi de Assis - 27.05

200m livre feminino:

6ª Ana Manzini Venancio - 2:43.19

200m livre masculino:

5º Guilherme Messias - 2:17.24

50m borboleta masculino:

4º Gabriel Mattos Ferretti - 26.47

12º João Vancim - 29.80

13º Leonardo Liberatori Pugliesi - 30.93

Revezamento 4x50m medley feminino:

3º UFSCar A - Stephany, Michelle, Ana, Karen - 2:34.57

Revezamento 4x50m medley masculino:

1ª UFSCar A - Gabriel L., Ivan, Gabriel M.F., Gabriel B. - 1:51.36

5º UFSCar B - João, Tiago, Leonardo, Matheus - 2:06.02

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também