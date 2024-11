Troféu Brasil e Grand Prix reúne a elite do judô brasileiro

EC Pinheiros ficou em terceiro lugar no Grand Prix - Crédito: Divulgação

Nos dias 1, 2 e 3 de novembro o ginásio de esportes do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, foi palco das duas principais competições do judô brasileiro: o Troféu Brasil que é o campeonato brasileiro interclubes e o Grand Prix que é a competição por equipes. A maioria do atletas olímpicos do Brasil participaram do evento.

A Fábrica de Campeões, de São Carlos esteve presente. O técnico Sebá acompanhou os atletas Matheus Rurali da categoria até 81 kg e Caio Cunha da categoria até 90 kg.

Os atletas sabiam da grande dificuldade de chegar ao pódio de um evento dessa magnitude, porém se prepararam e fizeram a parte deles, lutando de igual para igual com atletas de alto nível. Matheus perdeu nos detalhes o confronto para Felipe Bothomé da Associação Kiai do Rio Grande do Sul e Caio após uma luta intensa acabou superado pelo campeão brasileiro Tiago Pinho, da Sogipa.

Na classificação geral do Troféu Brasil o campeão foi o Clube de Regatas do Flamengo, em segundo a Sogipa e em terceiro o projeto Reação. No Grand Prix o campeão foi a Sogipa, em segundo o projeto Reação e em terceiro o Esporte Clube Primeiros e o Sesi.

