Triatleta Luisa Baptista recebe alta após 100 dias de luta pela vida

triatleta Luísa Baptista - Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

A triatleta Luisa Baptista finalmente recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (1), após 100 dias de internação. A atleta se recuperava de um grave acidente sofrido em dezembro de 2023, enquanto treinava na estrada municipal Abel Terrugi, entre os distritos de Água Vermelha e Santa Eudoxia.

Luisa se preparava para as Olimpíadas de Paris quando foi atropelada por um motociclista sem habilitação no dia 23 de dezembro. O acidente causou um choque hemorrágico grave e o coração da triatleta chegou a parar por oito minutos. Apesar de não ter sofrido danos cerebrais, Luisa teve fraturas em quase todo o lado direito do corpo, com algumas expostas na mão e na perna.

Diante de um quadro considerado quase irreversível, a atleta lutou pela vida com a ajuda de uma máquina conhecida como ECMO, que funciona como um pulmão artificial. Luisa passou por diversos hospitais durante sua recuperação: a Santa Casa de São Carlos, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) e, finalmente, o Hospital São Luiz, no Itaim, na Zona Sul da capital paulista.

Ao receber alta, Luisa se encontra em "excelente estado clínico geral", segundo o boletim médico do Hospital São Luiz Itaim. A triatleta seguirá seu tratamento em uma clínica especializada para reabilitação motora, com o objetivo de voltar a competir futuramente.

