Três atletas de São Carlos brilham no maior evento de Muay Thai da América Latina

Os atletas são-carlenses Hendry Dato, de 14 anos, Sthefani Strano, de 13 anos e Raul Bailone, de 16 anos, conquistaram importantes vitórias no Thai Kids, o maior evento de Muay Thai infantil e juvenil da América Latina. A competição, que reuniu os melhores lutadores da categoria, aconteceu sábado, 2, no ginásio poliesportivo Dr. Luiz Gonzaga de Oliveira Gomes, em Santos.

Hendry Dato, com uma impressionante trajetória de 29 lutas, consolidou sua posição como um dos principais atletas da categoria 44kg do Brasil. O jovem campeão, que já conquistou títulos estaduais, se prepara agora para mais uma final, em Brasília, no início de dezembro. Em janeiro, ele embarca para a Tailândia, berço do Muay Thai, para aprimorar suas técnicas e representar o Brasil em novas competições.

Sthefani Strano fez sua estreia na categoria 60kg com uma vitória contundente sobre uma adversária experiente de uma renomada academia. Já Raul Bailone também brilhou em sua categoria, o 57kg, com uma apresentação de alto nível.

“Os três atletas são um orgulho para a cidade de São Carlos e demonstram o alto nível do Muay Thai praticado na região. Suas conquistas inspiram outros jovens a praticarem o esporte e a buscarem seus objetivos”, salientou o técnico Anderson Machado

