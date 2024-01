Tradicional “raspadão” tem início com jogos emocionantes no Aracy

Uma das equipes que compõe o Raspadão: campeonato que movimenta o Grande Aracy - Crédito: Divulgação

A bola rolou na manhã de domingo, 28, pela 14ª edição do Campeonato do Raspadão (categoria livre), que acontece no Cidade Aracy. A competição deve se encerrar somente no dia 2 de junho.

Sob a organização Luciano Ló Landi (Lói Landi) e Luiz Antônio d’Almeida (Zinho Tigre), os jogos serão realizados todas as manhãs de domingo e na edição 2024, 18 equipes com 20 atletas cada, divididas nas chaves A e B, buscam a conquista do caneco.

De acordo com o regulamento, na fase de classificação acontece um turno único, com as equipes se enfrentando dentro da própria chave e as quatro primeiras se classificam para a segunda fase, quando começa o mata-mata até definir o campeão.

Domingo foram realizados os jogos da primeira rodada, composta por equipes da chave B. As partidas foram equilibradas, e os resultados foram os seguintes:

Aymoré 2 x 1 BN

Zavaglia 3 x 2 Galo das Arábias

Planalto Verde 3 x 0 Aracy 2

Ousadia 3 x 0 Vila Bahia

Mais jogos

No próximo domingo, 4, será realizada a segunda rodada, quando acontece a estreia das equipes da chave A. O Bala Laika folga. Os encontros são os seguintes:

7h45 - Antenor x Zé Bebeu

9h - Aracy x Desportivo

10h - Meninos da Vila x Caixa D’Água

11h - Pé na Porta x Proara

