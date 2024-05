Zavaglia e Primos fazem o clássico da rodada no Amador

Zavaglia busca a vitória para a se aproximar das primeiras colocações no Amadorzão - Crédito: Divulgação

De um lado o Primos, 5º colocado com 13 pontos. Do outro, o Zavaglia, 8º colocado com 11 pontos. As campanhas não são tão expressivas na fase de classificação do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos.

Mas durante os 90 minutos, o jogo promete ser intenso e apimentado, devido a rivalidade esportiva entre os atletas das duas equipes.

Com este tempero, Primos e Zavaglia medem forças pela 10ª rodada da competição, a partir das 10h deste domingo, 5, no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira.

Favorito, não há. Muito pelo contrário. A expectativa é de uma partida imprevisível já que, ao longo das nove primeiras rodadas, Tanto o Zavaglia, quanto o Primos apresentaram boas e más apresentações.

A rodada

Campo da Vila Isabel

8h – BN Madri x Real Paulista

10 – Os Prédios x Vasco da Gama

Estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira

8h – Gonzaga x Tabatinga

10h – Zavaglia x Primos

Campo do distrito de Água Vermelha

8h – Mairiense x Ponte Preta

10h – Monte Carlo x Unidos da Vila

