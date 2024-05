Pé na Porta pega Aracy para manter a ponta no Raspadão

SIGA O SCA NO

Pé na Porta tem um jogo importante no Raspadão e a vitória é fundamental - Crédito: Divulgação

A rodada deste domingo, 5, do 14º Campeonato Raspadão, que acontece no Cidade Aracy promete ser cheia de emoção e adrenalina, além da presença de um bom público que tem acompanhado a competição esportiva.

Com início previsto às 7h45, quatro jogos devem acontecer pela oitava rodada da fase de classificação do grupo A. O encontro que chama atenção é justamente o que abre a manhã esportiva.

Líder, com 14 pontos, o Pé na Porta vai encarar o Aracy, que está na quarta colocação, com 10 pontos. A partida promete muita intensidade, já que o equilíbrio de forças entre as duas agremiações é grande, deixando claro a perspectiva de um belo encontro esportivo.

A rodada

7h45 – Pé na Porta x Aracy

9h – Zé Bebeu x Bala Laika

10h – Caixa D’Água x Desportivo Central

11h – Aracy II x Galo das Arábias

Classificação

Leia Também