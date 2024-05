São Geraldo joga últimas esperanças de G4 e pega o Race Life

SIGA O SCA NO

Para continuar com chances de G4, São Geraldo tem que vencer - Crédito: Divulgação

Em situação crítica no Campeonato Interno Clube Faber-Castell, o São Geraldo Tintas joga as últimas esperanças de G4 na manhã deste domingo, 5, pela 9ª rodada da fase de classificação da competição. O Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara folga na rodada.

Com uma campanha que não convenceu até o momento e com apenas 5 pontos, o São Geraldo vai encarar o Race Life, que possui 10 pontos e está em 4º lugar. A necessidade dos 3 pontos é fundamental para que o time ainda ‘respire’ no campeonato.

A rodada começa às 8h no Cedrinho e levando em consideração a campanha das duas equipes, o Race Life entra como favorito.

A rodada

Campo 1

8h - Pão de Queijo x WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet

10h - São Geraldo Tintas x Race Life

Campo 2

8h - Top Real x Tiquinho/Vagão Maq

Classificação

Leia Também