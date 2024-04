Torneio 1° de Maio está com inscrições abertas em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, vai realizar o “Torneio do Trabalhador”, em comemoração ao dia 1º de maio. O torneio de futebol amador, que marcará as festividades do Dia do Trabalhador, acontecerá no Estádio Municipal “Dagnino Rossi”.

Os times interessados em participar do Torneio de Futebol Amador, já podem retirar as fichas de inscrição na Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer de Ibaté (Sespi). O evento terá limite de 16 fichas, ou seja, as vinte primeiras equipes a entregar as inscrições participarão.

De acordo com o secretário adjunto de Esportes, Raul Seixas II, a primeira fase do torneio será disputada na segunda-feira (29) às 19h30, a segunda fase na terça-feira (30) às 19h30, e a grande final acontece no feriado, dia 1º de maio, a partir das 7h45. “As fichas de inscrição devem ser retiradas de forma presencial na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi). O prazo para entrega é até o dia 25 de abril, às 19h, no Estádio Municipal, onde acontecerá um Congresso para entrega das fichas preenchidas e a realização do sorteio dos primeiros confrontos. Lembrando que as equipes devem ser apenas de Ibaté, inscritos com idade mínima de 16 anos”, explicou o secretário adjunto.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (16) 3343-2323.

