Top Real acaba como o sonho do São Geraldo na Faber

Pão de Queijo venceu e mantém chances de classificação para a semifinal - Crédito: Divulgação

A 13ª rodada da fase de classificação do Campeonato Interno de Futebol do Clube Faber-Castell terminou de vez com o sonho do São Geraldo Tintas de se classificar para as semifinais da temporada 2024. Na manhã deste domingo, 9, no Cedrinho, a equipe foi derrotada por 2 a 0 para o líder Top Real por 2 a 0 e se afundou na lanterna do torneio com 11 pontos. O adversário, por sua vez, lidera com tranquilidade com 21 pontos.

Além do Top Real, o Race Life que folgou na rodada e está com 19 pontos na segunda colocação, foi beneficiado com os resultados do domingo e se garantiu com antecipação no G4.

Pão de Queijo vivo

Em jogo bem disputado, o Pão de Queijo superou o Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara por 3 a 2 e está vivo no torneio, com boas chances de classificação.

A equipe começou a partida com mudanças na escalação e conseguiu controlar o jogo no primeiro tempo. O estreante Kawan abriu o placar para o Pão de Queijo e no segundo tempo com gol de Murilo aumentou para 2 a 0. O Sindicato tentou a reação e conseguiu diminuir com Luciano Lopes com um belo gol. Precisando da vitória para se classificar o Sindicato foi para cima e lutou, mas o Pão de Queijo ampliou com Murilo em manhã inspirada. Nos minutos finais, o Sindicato com Kleber descontou.

Resultados

Top Real 2 x 0 São Geraldo Tintas

Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara 2 x 3 Pão de Queijo

Tiquinho/Vagão Maq 2 x 3 WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet

