Toninho Carlos não comandará São Carlos e Antonio Lucas assume a direção técnica

Uma mudança na comissão técnica foi anunciada esta semana pela direção do São Carlos. O ex-zagueiro Toninho Carlos (que já defendeu o Grêmio São-carlense) não será mais o treinador no Campeonato Paulista da Série B. Por questões pessoais, ele solicitou que fizesse parte da comissão técnica. Em seu lugar assume Antonio Lucas, que comanda treinos no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

Até o momento o clube são-carlense anunciou 14 atletas que irão compor o grupo que começa a competição no dia 25 de abril, quando recepciona a AA Francana, a partir das 16h, no Luisão.

Entre os jogadores estão Maicon (zagueiro), Jean (lateral direito), Léo (zagueiro), Vitor Malta (volante), Rodrigo (volante), Henrique (meia), Buiu (volante), Lucas Santos (José Bonifácio), Iuri (meia), Cristoffer (meia), Djalma (meia), Matheus Felipe (lateral direito), Lucas Gabriel (atacante) e Robert (atacante).

25 ATLETAS

Em entrevista ao São Carlos Agora na tarde de terça-feira, 10, no Luisão, o técnico Antonio Lucas disse que a meta é ter pelo menos 25 atletas para trabalhar durante todo o campeonato, que é considerado longo e desgastante. “Vamos montar um elenco competitivo, mas sem fazer loucuras. A meta é ter os pés no chão para que o clube não tenha gastos excessivos”, comentou.

DEGOLA, NEM PENSAR

Indagado sobre a nova divisão criada pela FPF, já que a partir de 2021 o Campeonato Paulista terá a Série B2 (quinta divisão), Antonio Lucas afirmou que isso não é problema, já que o planejamento foi feito para que a Águia retorne a Série A3.

“Temos ciência que este ano terá a degola e que somente 16 permanecem na B1. Mas estamos trabalhando para que o São Carlos lute pelas primeiras posições do grupo, se classifique para a segunda fase e busque o acesso. Vamos ter um time forte, com atletas de qualidade. Por isso estamos contratando com calma”, assegurou o treinador. “Temos um mês e meio para trabalhar a parte física, técnica e tática e até a estreia teremos um time forte para brigar de igual para igual com todos os adversários”, finalizou.

