Times do Campeonato Cinquentinha 2024 recebem equipamentos esportivos

A Liga São-carlense de Futebol, em parceria com a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e Cultura, realizou nesta sexta-feira (01/03), a entrega de equipamentos esportivos para os 14 times que participam do Campeonato Cinquentinha 2024.

Com o objetivo de fortalecer o esporte local e proporcionar melhores condições para os atletas, a entrega contou com o apoio de uma emenda parlamentar do vereador e presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral.

Os times receberam duas bolas novas e uma bolsa de massagem, que serão fundamentais para a preparação e desempenho dos jogadores ao longo da competição.

As equipes participantes do Campeonato Cinquentinha são: UFSCar, Pinhal, Dínamo, Vitória, Ibaté, Itirapina, Paraíso, Delta, Bandeirantes, Aliança, Arsenal, São João Batista, Inter e Vasco.

Os times se enfrentarão em jogos emocionantes a partir deste sábado, dia 2 de março, no estádio do Zuzão. A rodada inaugural terá partidas marcadas para às 14h e 16h, prometendo muita emoção e disputa acirrada em campo.

A entrega dos materiais contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Esporte e Cultura, Edson Ferraz, do secretário de Governo, Netto Donato, do secretário de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, que representou o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral, e de Vitor De Nardi, representando o presidente da Liga São-Carlense de Futebol, Marcelo Rocha.

“A entrega das bolas e da bolsa de massagem certamente contribuirá para o sucesso do Campeonato Cinquentinha 2024 e para o fortalecimento do futebol na região", disse o vice-prefeito Edson Ferraz.

