Time são-carlense conquista duas vitórias em Ribeirão Preto

AVS/Fusion conquistou duas boas vitórias em Ribeirão Preto - Crédito: Zé_Photografy

Após estrear com derrota e perder por 2 sets a 0 para o Vôlei São Carlos, o AVS/Fusion se reabilitou na fase de classificação da Copa Ribeirão Preto.

Na manhã de domingo, 15, no ginásio de esportes Palestra Itália, em Ribeirão Preto, a equipe orientada pelo técnico Zé Sérgio realizou uma dupla jornada e conquistou duas expressivas vitórias, se reabilitando amplamente na competição regional.

As duas vitórias foram por 2 sets a 0. No primeiro jogo as são-carlenses superaram o Águias 2 com parciais de 25/23 e 25/16. Depois, encararam o Volley Girls e nova vitória por duplo 25/16.

Nas duas partidas foram utilizadas as seguintes atletas: Carol, Helen, Ândrea, Dhara, Fabiane, Ana, Luciana, Maria, Thaís, Dani, Tati, Suzan e Fernanda. Técnico: Zé Sérgio.

