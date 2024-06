Time infantil de São Carlos tem jornada dupla na APV

Time infantil terá dois compromissos no final de semana e jogadoras sonham com duas vitórias - Crédito: Zé_Photografy

A equipe infantil de vôlei feminino Objeivo/Smec tem jornada dupla pelo campeonato da APV neste final de semana. No sábado, 15, no ginásio poliesportivo Estação Cidadania, enfrenta o Projeto Active, em Ribeirão Preto, a partir das 16h. Já no domingo, 16, às 10h, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, recebe a visita de Franca.

O jovem time são-carlense vem de derrota na estreia, quando perdeu para a AABB de Ribeirão Preto. Agora, a equipe comandada pelo técnico Zé Sérgio vai em busca da reabilitação. A equipe integra o grupo D e a equipe está otimista e acredita na conquista de duas boas vitórias.

“Nas últimas semanas intensificamos os treinos. Principalmente os fundamentos. Fizemos amistosos contra o time adulto para preparar a equipe que evoluiu. Mas nossa meta é 2025, pois o time é jovem e permanece na categoria na próxima temporada”, disse Zé Sérgio.

De acordo com ele, o time chega forte e tem condições de lutar pelos resultados positivos. “Nossa equipe está preparada. O time é jovem, mas demonstra maturidade”, comentou.

A categoria

A categoria infantil feminina da APV é por 16 times que foram divididos em quatro grupos com times cada e na fase de classificação jogam em dois turnos.

O primeiro colocado de cada grupo se classifica para a série ouro. O segundo colocado, para a série prata e o terceiro, para a série bronze.

De acordo com Zé Sérgio, o Objetivo/Smec este ano luta para ficar em segundo ou terceiro colocado no grupo D. “Assim poderemos, quem sabe, lutar por um título em nosso primeiro ano de retorno aos jogos oficiais em categorias de base”, disse o técnico.

Leia Também