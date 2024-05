Time de São Carlos brilha em etapa do Paulista de Taekwondo

Atletas do Taekwondo conquistaram expressivo resultado em etapa do Paulista - Crédito: Divulgação

O esporte são-carlense brilhou no final de semana, com a conquista de mais um expressivo resultado para a cidade. Dezenove atletas da Sport Winner/Smec de Taekwondo participaram da terceira etapa do Campeonato Paulista 2024, em Boituva, no domingo, 26.

A participação da equipe foi tão expressiva que todos os atletas trouxeram medalhas para a cidade e a equipe conquistou ainda a 3⁰ colocação geral na categoria Kyorugui.

O time comandado pelo técnico Edvaldo Pereira da Silva atendeu as expectativas.

Resultados

Manuela Arato Ferreira - Luta (Kyorugui) – 1ª colocada

Lavínia dos Santos Marques - Luta (Kyorugui) – 2ª colocada

Lavínia Oliveira Silva - Luta (Kyorugui) – 1ª colocada

Ingrid Brambilla Cruz - Luta (Kyorugui) – 1ª colocada

Laura da Silva Dalbem - Luta (Kyorugui) – 2ª colocada

Guilherme Bergamim dos Santos - Luta (Kyorugui) - 3⁰ colocado

Homero Pacheco Esteves - Luta (Kyorugui) - 1⁰ colocado

Demétrius M. Viana - Luta (Kyorugui) - 1⁰ colocado

Rubens Guerreiro Neto - Luta (Kyorugui) - 2⁰ colocado

Gabriel Guedes Cardozo - Luta (Kyorugui) - 1⁰ colocado; Poomsae (Forma) - 3⁰ colocado

Miguel Guedes Cardozo - Luta (Kyorugui) - 1⁰ colocado

Leonardo Gomes Crivelaro Calza - Luta (Kyorugui) - 2⁰ colocado

Arthur Eugênio R Viana - Luta (Kyorugui) - 1⁰ colocado

Rafael de Souza Carvalho - Luta (Kyorugui) - 2⁰ colocado

Rogério Lopez França - Luta (Kyorugui) - 1⁰ colocado

Caio Cesar Soares Oliveira - Luta (Kyorugui) - 1⁰ colocado

Murilo Lizzi de Carvalho - Luta (Kyorugui) - 1⁰ colocado

Vinicius Matheus de Oliveira Buso - Luta (Kyorugui) - 1⁰ colocado

Davi Cesar Rodrigues Viana - Luta (Kyorugui) - 1⁰ colocado

