Timão faz a lição de casa e vence o Água Santa

Ramalho comemora o primeiro gol do Timão: 100% no Paulistão - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians voltou à campo na noite desta quarta-feira, 22, na Neo Química Arena e venceu o Água Santa por 2 a 1 em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão. Todos os gols saíram no primeiro tempo. O Timão segue 100% na competição. Os gols foram marcados por Alex Santana e João Pedro.

Com a vitória, o Timão soma nove pontos e é líder do grupo A. No próximo domingo, 26, terá seu primeiro clássico no ano, quando enfrentará o São Paulo, no Morumbis.

O Corinthians foi ao ataque e logo aos seis minutos Charles avançou até a linha de fundo pela direita e jogou para área, onde Pedro Raul não conseguiu chegar a tempo.

Aos sete minutos, em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Alex Santana, que só empurrou para as redes. A arbitragem chegou a anular o gol por impedimento, mas após checagem do VAR o gol foi confirmado, 1 a 0.

Aos 17 minutos, Coronado cobrou falta na área, a bola desvia e João Pedro empurrou para o gol, 2 a 0.

O Água Santa diminuiu aos 22 minutos. Em um chutaço de fora da área de Netinho, Matheus Donelli não alcançou e a equipe de Diadema fez 2 a 1.

No segundo tempo, aos seis minutos, após cobrança de escanteio, Hugo cabeceou forte para o gol, o goleiro da equipe de Diadema salvou com uma bela defesa. Aos 21, Talles Magno fez o passe para Pedro Raul, que girou e bateu, a bola foi pra fora. Em um contra-ataque do Timão ligado por Memphis aos 29 minutos, o neerlandês foi derrubado na meia-lua por Ramon e tomou o segundo amarelo, sendo expulso de campo. Aos 35 minutos, Andre Carrillo levantou na área e Memphis cabeceou venenosamente, Ygor Vinhas fez uma excelente defesa, mais uma vez.

Leia Também