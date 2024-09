Tijuco e Santa Mônica são as surpresas nas quartas do Varzeano

SIGA O SCA NO

Tijuco Preto foi uma das surpresas: venceu e despachou o Red Bull - Crédito: Divulgação

Emoção de sobra e muita adrenalina. Assim foram as quartas de final do Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos na tarde de domingo, 8.

Foram quatro partidas equilibradas e não foi registrada nenhuma goleada. As surpresas foram o Tijuco Preto e o Santa Mônica. As equipes tinham campanhas piores que os adversários e conseguiram atingir a meta, vencendo seus compromissos e passando à semifinal da competição.

Por outro lado, Polêmicos e Mercenários, que tinham as duas melhores campanhas, confirmaram com dificuldade o favoritismo e se garantiram entre os quatro do torneio amador.

Resultados

Polêmicos 2 x 0 Romeu Tortorelli

Red Bull 0 x 1 Tijuco Preto

Santa Eudóxia 0 x 2 Santa Mônica

Mercenários 1 x 0 São Carlos 8

