Tigres do Aracy promove festa para 50 crianças

Crianças no Aracy recebem kits de chocolate: projeto social faz a alegria da garotada - Crédito: Divulgação

Aproximadamente 50 crianças do Cidade Aracy tiveram uma manhã especial no sábado, 30, quando, no campo raspadão, no Cidade Aracy, aconteceu um evento solidário que integra o projeto Esporte e Cidadania do time de futebol amador Tigres do Aracy e que conta com o apoio da Igreja Sara Nossa Terra. A meta foi comemorar a Páscoa.

Durante toda a manhã a garotada recebeu um kit com chocolates que foi doado por amigos do projeto social e comerciantes do bairro, além da ajuda de Tiago Costa Orcullane.

O programa social é comandado por Loi Landi e Fábio Carvalho e se acordo com ele, entre idas e vindas, completa em 2024, 30 anos.

“É um evento simples, mas feito com carinho e empatia. Buscamos apoio de pessoas e comerciantes solidários que nos ajudam e fazemos várias ações em datas comemorativas, como a Páscoa, Dia das Crianças e Natal”, disse Loi. “Queremos apenas ver a felicidade da criançada”, complementou.

