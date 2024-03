Temporada começa para a H7 Esportes São Carlos e primeiro desafio é a Liga Brasil

SIGA O SCA NO

Sob a orientação de Antonio Carlos, atletas iniciaram as atividades no handebol feminino - Crédito: Divulgação

Mais uma modalidade esportiva inicia as atividades em 2024. A equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos começou os treinos de olho na temporada, sob o comando do técnico Antonio Carlos Rodrigues.

Na tarde de segunda-feira, 4, 21 jogadoras se apresentaram para avaliação física que se estende até sexta-feira, 8. Já na próxima semana, serão realizadas atividades físicas e treinos com bola, já que o time são-carlense tem o primeiro compromisso confirmado para a temporada: irá disputar a Liga Brasil em busca do tricampeonato. “Disputamos as últimas três finais e fomos campeões em duas oportunidades. Este ano nossa meta é ser finalista”, comentou.

Além da Liga Brasil, o H7 Esportes São Carlos vai disputar a Copa Derla, Jogos Regionais, Jogos Abertos, Campeonato Paulista e Liga Nacional.

A bola vai rolar

De acordo com Antonio Carlos, a primeira competição do ano para o H7 Esportes São Carlos será a Liga Brasil. O time irá disputar a categoria adulto e na fase terá como adversários Uberaba, Itapagipe, Araguari, Pontal e Ribeirão Preto.

A estreia são-carlense será no próximo domingo, 17, contra Pontal, em Ribeirão Preto. Depois, em abril, no domingo, 7, faz duas partidas em São Carlos: contra Itapagipe e Ribeirão Preto. Por fim, após pausa de quase dois meses, mais duas partidas, ambas em São Carlos, no domingo, 9, contra Araguari e Uberaba.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também