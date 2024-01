Tem início em Ibaté, o Projeto Férias

SIGA O SCA NO

As crianças de Ibaté iniciaram a quarta-feira, 17, aproveitando ao máximo as férias escolares, com inúmeras opções de lazer, oferecidas pelo Projeto Ibaté em Férias.

Aproximadamente 350 crianças, de 6 a 12 anos, estão participando de gincanas, atividades que incentivam a prática de esportes, oficinas de dança, brincadeiras lúdicas, socialização e muita diversão.

O projeto tem o objetivo de oferecer às crianças, no período de férias escolares de janeiro, opções de lazer que preencham o seu tempo livre de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva.

Amanda Affonso, coordenadora de Assistência Social, conta que essas atividades acontecem na Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, no bairro Jardim Cruzado. “Todos os participantes recebem café da manhã e lanches, diariamente, além de uma alimentação mais reforçada, no horário de almoço, em parceria com o projeto Merenda nas Férias”, destaca. “Lembrando que o Projeto Ibaté em Férias termina dia 24 de janeiro, e nessa programação temos uma surpresa muito legal para nossas crianças”, aponta.

Assim como nas edições anteriores, algumas atividades serão realizadas na Piscina Municipal, com os monitores do projeto, em parceria com a Secretaria de Esportes.

