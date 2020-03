Técnico são-carlense é homenageado em São Paulo

Adriano Wada é técnico da seleção paulista e tem equipe em São Carlos - Crédito: Divulgação

Em sessão solene, a Câmara Municipal de São Paulo prestou uma homenagem reconhecendo o trabalho de engrandecimento e difusão da doutrina e filosofia do Karatê pela comissão técnica da Federação Paulista de Karatê.

Dentro dessa comissão, também recebeu a homenagem o são-carlense Adriano Wada, que integra a comissão há cinco anos. Adriano juntamente com a comissão, realiza um trabalho na formação e treino de atletas que participam das competições nacionais e internacionais, nos diversos polos de treinamento da seleção paulista. A comissão técnica fica responsável por aproximadamente 700 atletas de São Paulo que disputam a final do campeonato brasileiro, equipe que conquista o título máximo nacional há vários anos.

Wada que foi atleta da seleção paulista agora defende o estado como técnico. “É um orgulho muito grande, uma satisfação imensa defender nosso estado e poder contribuir com atletas de altíssimo nível de todos os lugares do estado”, disse.

Adriano é técnico da equipe Wada São Carlos e coordenador dos projetos sociais da associação de onde saíram vários atletas que hoje também integram a seleção paulista. No ano passado a equipe são-carlense classificou 19 atletas para a seleção paulista e uma para a seleção brasileira.

“A cada ano a gente vem aumentando o número de atletas na seleção. A partir desta temporada, o planejamento é aumentar o número, mas, principalmente colocar mais atletas na seleção brasileira”, comentou. “Me senti muito feliz e realizado com a homenagem. É o reconhecimento de um trabalho que plantei há mais de 20 anos e que agora estou colhendo os frutos”, disse Wada.. “Agradeço todos que fizeram parte dessa história, amigos, familiares e principalmente aos alunos, sem a dedicação deles nada disso estaria acontecendo. Sem se esquecer do São Carlos Agora, que abre espaço para que possamos divulgar as conquistas da modalidade”, finalizou.

