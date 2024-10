Taça São Carlos começa com espetáculos, emoção e competitividade

Deportivo Sanka estreou com vitória e fez 5 a 2 no Jockey, atual vice-campeão da Copa São Carlos - Crédito: Divulgação

A competição mais esperada do ano no futsal começou. Com duas partidas eletrizantes na noite desta terça-feira, 1, no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu, a Taça São Carlos de Futsal teve seu início, com duas goleadas, espetáculos, emoção e competitividade,

Na primeira partida, a atual campeã, Redenção, dominou a jovem equipe do Holanda com uma vitória esmagadora por 8 a 1, provando que está pronta para defender o título. Uma performance impecável, que já coloca a equipe como uma das favoritas.

No segundo confronto, o clássico entre A.S. Jockey, atual vice-campeão e Deportivo Sanka foi emocionante do início ao fim. O equilíbrio marcou o primeiro tempo, mas a calma e a tranquilidade do Deportivo prevaleceram garantindo a vitória por 5 a 2. Este resultado mostra que a equipe está determinada a lutar pelo título.

Para quem acompanhou de perto essas partidas, ficou claro que o futsal de São Carlos está em seu melhor momento. “Para termos grandes jogos e fazer desta competição a melhor de todas, precisamos do apoio de todos. A grandeza só se conquista com determinação”, destacou o presidente Aparecido Neuto.

Além disso, o comprometimento da Administração Municipal e a promessa de mais competições de futsal em 2025 são fatores que reforçam o caminho certo. "Sem essa parceria, seria difícil realizar um evento de grande nível", acrescentou o diretor Rafael Bastos.

As emoções não param por aí. Na noite desta quarta-feira, 2, a bola volta a rolar no ginásio de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, com direito a rodada tripla, prometendo elevar ainda mais o nível da competição.

A programação começa às 19h e os jogos serão os seguintes:

Loz Bárbaros x Pakabá Futebol e Samba

Cruzeiro do Sul x Esportiva

Jardim Beatriz x Proara

