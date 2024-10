Taça São Carlos começa com dois jogos no Pacaembu

Redenção, atual campeão, estreia contra o Holanda na noite desta terça-feira - Crédito: Divulgação

São Carlos se prepara para receber a terceira edição da Taça São Carlos de Futsal, uma competição organizada pela Liga Desportiva de São Carlos, com o apoio da Prefeitura Municipal. Este evento tem como objetivo fortalecer o futsal na região e promover a prática esportiva, envolvendo equipes de diversos distritos da cidade.

Este ano, a competição contará com a participação de 15 equipes, que serão divididas em dois grupos. Na primeira fase, irão se enfrentar dentro de seus respectivos grupos em turno único e as quatro melhores de cada grupo avançam para a quartas de final. Esta dinâmica promete disputas acirradas e jogos emocionantes, levando em conta a alta qualidade das equipes envolvidas.

A Taça São Carlos começa nesta terça-feira, 1, com a realização de dois jogos no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu. A rodada dupla começa com o Holanda enfrentando o Redenção, atual campeão e que é representado pelo Marola Sanka. Em seguida, o Jockey enfrenta o Deportivo Sanka.

Atrativos a mais

Além do título da Taça São Carlos, a competição tem um grande atrativo: as duas melhores equipes garantirão vaga em importantes torneios regionais, como a Taça EPTV e a Taça Record, ambas em 2025. Essa oportunidade de representar a cidade em competições de destaque aumenta ainda mais o nível de competitividade entre os times.

Entre as equipes participantes, uma representará o distrito de Água Vermelha e outra o distrito de Santa Eudóxia, destacando a diversidade e a integração entre os diferentes bairros de São Carlos. As partidas serão realizadas nos tradicionais ginásios es esportes da cidade, como o Hugo Dornfeld, Milton Olaio Filho, José Favoretto e Aristeu Favoretto, sempre no período noturno, de segunda-feira a sexta-feira.

O diretor da Liga Desportiva de São Carlos, Rafael Bastos, destacou a importância dessa competição para o desenvolvimento do futsal na cidade. "O compromisso é fazer com que o futsal se torne constante na cidade. Queremos realizar no mínimo duas competições por ano, e com o fortalecimento desse trabalho e o apoio da prefeitura, o futsal da cidade poderá alcançar um patamar mais elevado", disse.

A Taça São Carlos de Futsal não será apenas uma competição esportiva, mas também uma oportunidade de promover o esporte, incentivar a prática do futsal e aproximar a comunidade de São Carlos, unindo todos em torno de uma paixão comum. Prepare-se para grandes momentos de emoção e torça pela sua equipe favorita.

Leia Também