Sub20 a ASF sofre gol no final e empata com Pinda

Sub20 da ASF ficou no empate com as Guerreiras de Pinda - Crédito: Jhonatan Celestino

Um empate com sabor de derrota. A equipe sub20 da ASF São Carlos levou um gol no final e ficou no 2 a 2 com as Guerreiras de Pinda pela fase de classificação do campeonato da Liga Paulista. A partida aconteceu na noite de sexta-feira, 11, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

A equipe de Ana Cláudia Bianconi fez uma boa apresentação. Determinadas, fizeram 1 a 0, porém sofreram o empate. A equipe são-carlense dominava o encontro e abriu 2 a 1 e quando a expectativa era de mais uma vitória, nos minutos finais as visitantes chegaram ao empate e colocaram “chope na água” do time são-carlense.

Aninha usou a goleira-linha para buscar a vitória, mas como restavam poucos segundos, tiveram que se contentar com o empate.

“O jogo foi difícil, criamos chances e poderíamos vencer. Mas desta vez não foi possível. As adversárias mostraram resiliência e chegaram a igualdade”, lamentou.

