Sub17 da ASF São Carlos joga para conquistar primeira vitória na Liga Paulista

Sub17 faz segunda apresentação e jogadoras estão otimistas em busca da primeira vitória na LPF - Crédito: Jhonatan Celestino

Após a estreia com derrota, fora de casa, na Liga Paulista, a equipe sub17 de futsal feminino da ASF São Carlos foca a reabilitação na Copa da LPF. A segunda apresentação pela fase de classificação acontece neste sábado, 17, a partir das 15h, contra Pinhal, no ginásio municipal de esportes Guilherme de Moraes Ribeiro (Dinda), em Espírito Santo do Pinhal.

A jovem técnica Júlia Castro, em entrevista ao São Carlos Agora informou que a equipe está completa e motivada. Durante a semana relatou que os treinos foram intensos visando preparar o grupo para o desafio.

“Já conhecemos as adversárias e conseguimos uma vitória no primeiro semestre na casa delas. Após duas semanas de férias, o time voltou e os treinos realizados foram para consertar alguns errinhos. Temos um grupo competitivo e acredito que, com calma e tranquilidade, temos tudo para conseguir a vitória. As chances são boas, pois nosso time é bom”, relatou Júlia.

