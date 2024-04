Sub17 da Asf São Carlos estreia com vitória na Copa da LPF

Em uma partida bem disputada, time sub17 estreou com vitória na Copa LPF - Crédito: Divulgação

Uma estreia com o pé direito. A ASF São Carlos, equipe sub17 fez bonito na tarde de sábado, 7, ao conquistar uma expressiva fora de casa fora dos seus domínios na Copa da LPF.

Em Espírito Santo do Pinhal, no ginásio municipal Guilherme de Moraes Ribeiro, o time comandado pela técnica Júlia Castro fez 6 a 4 na Pinhalense, com gols de Emilly e Bia (dois cada) e Luísa e Manu (um cada).

O adversário era então desconhecido, pois disputa pela primeira vez a competição e as são-carlenses possuem um grupo limitado, porém competitivo.

Animada e otimista com o resultado, Júlia disse que o time começou a partida concentrado e abriu 2 a 0. Porém as anfitriãs conseguiram empatar, mas com empenho, a Asf conseguia se manter a frente e assim, conquistar um excelente resultado.

“Foi um jogo bastante disputado, mas com muita garra e vontade de vencer, cumprimos nosso objetivo e saímos com os 3 pontos na estreia. Ainda que a competição seja sub17 temos um grupo mesclado de atletas sub17 e sub15 e todas que entraram deram conta do recado. Agora começamos a pensar no próximo jogo”, disse a competente treinadora.

