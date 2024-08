Sub17 da ASF reabilita-se na Copa Paulista e goleia Pinhal fora de casa

Time sub17 fez bonito e conquistou excelente vitória fora de casa - Crédito: Divulgação

A equipe sub17 de futsal feminino ASF São Carlos esteve em ação na tarde de sábado, 17, pela segunda rodada da fase de classificação da Liga Paulista e após uma excelente apresentação, venceu Pinhal por 7 a 4, em jogo realizado no ginásio municipal de esportes Guilherme de Moraes Ribeiro (Dinda), em Espírito Santo do Pinhal.

O time são-carlense conquistou a reabilitação no torneio estadual, já que na estreia, foi derrotada por Indaiatuba, no ginásio municipal de esportes Morada do Sol por 2 a 1, também na casa do adversário.

Os gols são-carlenses foram anotados por Manu e Luísa (dois cada), além de Ana Luiza e Bia. Um gol foi contra.

Segundo Júlia, a equipe sub17 está readquirindo o ritmo de jogo e com boa movimentação surpreendeu as adversárias com um futsal envolvente e decisivo.

“Fizemos um excelente primeiro tempo, com muita movimentação e marcação bem encaixada. Terminamos o período com quatro gols de vantagem (5 a 1), o que nos deu tranquilidade para jogar o segundo tempo e para todas as meninas terem experiência de quadra e ganhar confiança pro restante da competição. Mais que a vitória, saímos satisfeitas com o que fizemos e por termos cumprido as metas que tínhamos para esse jogo”, pontuou a jovem treinadora são-carlense.

