Sob grande expectativa, começam Amador e Varzeano em São Carlos

Muita expectativa e ansiedade. Após meses de preparação, começa neste domingo, 3, os campeonatos Amador e Varzeano, sob a responsabilidade da Liga de Futebol Amador, que tem na presidência, o esportista Luís Marcelo Rocha Ferreira.

Doze equipes estarão no Amador e a novidade fica para o Real Paulista e Tabatinga, ambos de Américo Brasiliense. Outras dez, competem pelo Varzeano. O estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira e os campos de Vila Isabel e Água Vermelha serão os palcos das partidas.

De acordo com Luís Marcelo, a fórmula de disputa dos dois torneios é a mesma: na primeira fase acontece dois turnos (sempre aos domingos) e se classificam as oito primeiras para as quartas de final. A partir daí as competições passam a ser eliminatórias até definir os campeões. As equipes com melhores campanhas jogarão com a vantagem do empate nas quartas de final. Porém, caso algum time tenha cometido WO, perde esta vantagem.

A partir das semifinais, termina a vantagem. Em caso de empate após duas partidas, o vencedor sairá da cobrança de penalidades máximas.

De acordo com Luís Marcelo, os campeonatos promovidos pela Liga de Futebol foram feitos dentro de muita idoneidade e responsabilidade, onde foi dada ênfase para a questão de segurança de quem participa. “A expectativa é a melhor possível. As equipes se reforçaram e este ano teremos duas novidades, com a presença de dois times de Américo Brasiliense no Amador. Ambas são conhecidas na sua região pela qualidade técnica e veio abrilhantar. Estamos muito felizes com o retorno do Varzeano e a expectativa a melhor possível pois foram selecionadas grandes times tradicionais de toda nossa cidade”, comemorou, salientando que grandes partidas devam acontecer. “Com isso, grandes públicos e suas torcidas, como ano passado. Grandes jogos trazendo a tradição de grandes campeonatos tanto no Amador como no Varzeano. Como no nosso slogan ("Mais charmoso") Tanto no amador como no Varzeano”, finalizou o dirigente.

Quem participa

Amador

Real Paulista e Tabatinga (Américo Brasiliense), Vasco da Gama, Ponte Preta, Jardim Gonzaga, Mairiense, Monte Carlo, Os Prédios, Primos, Unidos da Vila, BN e Zavaglia.

Varzeano

Polêmicos, Tijuco Preto, Santa Mônica, Romeu Tortorelli, A.G.R. 6, ABC, São Carlos 8, Santa Eudóxia, Mercenários e Red Bull.

Domingo, 3 de março

Amador

Primeira rodada

Estádio Municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira

8h – Mairiense x Ponte Preta

10h – Jardim Gonzaga x Zavaglia

Campo de Vila Isabel

8h – Os Prédios x Vasco da Gama

10h – Tabatinga x BN

Campo de Água Vermelha

8h – Monte Carlo x Real Paulista

10h – Primos x Unidos da Vila

Varzeano

Primeira rodada

Estádio Municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira

13h30 - Tijuco Preto x Romeu Tortoreli

15h30 - São Carlos 8 x Red Bull

Campo do distrito de Água Vermelha

13h30 - ABC x Santa Mônica

15h30 – A.G.R. 6 x Santa Eudóxia

Campo de Vila Isabel

13h30 - Polêmicos X Mercenários

