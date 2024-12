Só a vitória interessa para a ASF São Carlos na LPF

Compartilhar no facebook

Para chegar à final, ASF São Carlos tem que vencer o Fênix - Crédito: Jhonatan Celestino

Após o empate em 2 a 2 em casa, a equipe sub20 da ASF São Carlos tem um compromisso decisivo pela semifinal do campeonato da LPF e às 19h30 desta quarta-feira, 4, encara o Fênix pela segunda partida da fase. O encontro acontece na quadra poliesportiva Armando Lima e Silva Corujeira, o Semef, em São Caetano do Sul.

Por ter melhor campanha, as anfitriãs jogam pelo empate no tempo normal e na prorrogação. Para as comandadas de Ana Cláudia Bianconi, por outro lado, só a vitória interessa.

“Elas têm esta vantagem. Mas não vejo favoritismo. Tenho convicção que a partida será dura, difícil”, observou. “Mas espero que dê bom para a gente”, emendou.

Aninha disse que sua equipe irá respeitar o Fênix. Mas não tanto quanto foi em São Carlos. “Temos que ser mais agressivas e buscar o resultado. Não temos para onde correr. Acredito no potencial das minhas atletas. Elas estão tranquilas e trabalhamos muito para buscar a vitória. Fizemos alguns ajustes e acredito que iremos alcançar a meta desejada”, finalizou.

