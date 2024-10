Skatistas são-carlenses fazem dobradinha no 5º Regional de Guariba

São-carlenses no pódio vibram com a conquista: talentos da terra mostraram que o skate está no sangue - Crédito: Divulgação

Contando com skatistas de várias cidades do interior paulista e de outros estados, foi realizado domingo, 29, o 5º Campeonato Regional de Skate, realizado em Guariba e o brilho na categoria feminina, reunindo atletas de 8 a 18 anos, foi de São Carlos.

Integrantes da equipe Skate Sanka Crew, as skatistas Kathyleen Anne e a Isabelly Cristine fizeram dobradinha e sagraram-se, respectivamente, campeã e vice-campeã.

O campeonato foi no formato de uma linha de 45 segundos e depois uma Jam Session com sete manobras para cada participante.

Kathyleen e Isabelly cumpriram todas as exigências e conseguiram as duas melhores notas. Segundo os presentes na competição, as são-carlenses monopolizaram as atenções e deram um show a parte .

Leia Também