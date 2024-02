SKA sai do zero; virada heroica em Assis e o Lobo uiva alto na A4

Ufa, enfim a vitória: jogadores do Vocem comemoram a vitória suada em cima do Nacional por 4 a 3 - Crédito: Divulgação/Vocem

A quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A4 foi pródiga em emoções para os torcedores das 16 equipes que buscam o acesso para a A3 e, paralelamente, fogem do rebaixamento para a Bezinha.

Dentre os oito jogos, pelo menos três tiveram um sabor bem diferenciado para os torcedores.

Em São Carlos, por exemplo, um gol chorado aos 47 minutos do segundo tempo, deu a vitória ao Grêmio São-carlense frente ao Rio Branco de Americana por 1 a 0. Com a vitória o Lobo da Central uiva forte com a liderança momentânea com 10 pontos.

Quem amanheceu na segunda-feira de carnaval em pura adrenalina e agitação foi a torcida do Vocem de Assis, dirigido pelo técnico Marcus Vinícius que, por quatro anos, comandou o Grêmio.

O time assisense saiu na frente com um gol de Paulinho, ao 15 minutos do primeiro tempo. Mas levou a virada e com gols de Pedro Estevan (2) e Paolo, sendo que o terceiro gol aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo. Quando a derrota era dada como certa, o Vocem virou para 4 a 3, com gols de Bruno Henrique aos 45 minutos, Alex aos 49 minutos e o tiro de misericórdia aos 52 minutos.

Por fim, o SKA Brasil saiu do zero na classificação. Com uma vitória magra por 1 a 0 em Santana do Parnaíba, em cima do Independente de Limeira, chegou aos 3 pontos.

Resultados

Joseense 1 x 3 América

SKA Brasil 1 x 0 Independente

Jabaquara 1 x 1 Taquaritinga

União Barbarense 1 x 0 Barretos

Penapolense 2 x 2 Francana

Osasco Audax 2 x 0 XV de Jaú

São-carlense 1 x 0 Rio Branco

Vocem 4 x 3 Nacional

Classificação

Grêmio São-carlense – 10 pontos

XV de Jaú – 9 pontos

Audax – 8 pontos

Taquaritinga – 8 pontos

Francana – 7 pontos

Barretos – 7 pontos

Penapolense – 5 pontos

Vocem – 5 pontos

América – 5 pontos

Rio Branco – 4 pontos

União Barbarense – 4 pontos

Jabaquaara – 4 pontos

Nacional – 4 pontos

SKA Brasil – 3 pontos

Independente – 2 pontos

Joseense – 1 ponto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também