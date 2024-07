Sindicato surpreende e goleia Top Real na final do Interno da Faber

Atletas do Sindicato comemoram título: goleada em cima do Top Real e a conquista da taça - Crédito: Divulgação

Terminou em grande estilo a edição 2024 do Campeonato Interno de Futebol do Clube Faber-Castell. Na manhã deste domingo, 30, foram realizados os jogos finais que decidiram o quadro de honra do torneio realizado no Cedrinho.

De forma surpreende, o Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara sagrou-se campeão ao golear o favorito Top Real por 4 a 1. Na decisão do terceiro lugar, outra goleada, com o Pão de Queijo, com autoridade, aplicando 6 a 2 no Race Life.

Os jogos foram movimentados e na decisão, os atletas do Sindicato mostraram muita determinação na primeira etapa, com três três chances de gol nos minutos iniciais, com o goleiro Alexandre segurando tudo. A partir daí as duas equipes tocaram a bola e os primeiros 45 minutos, ninguém marcou.

No segundo tempo, a partida ficou mais movimentada. Devecchi teve a chance de colocar o Top Real e desperdiçou, mas o meia atacante Paulinho aproveitou cruzamento e abriu o placar e com isso deu tranquilidade para o Sindicato que amplicou com Gustavo Cortesi. Mas não demorou muito e Devecchi diminuiu. O Top Real saiu em busca do empate e ficou com a zaga exposta e Caio Cortesi aproveitou para fazer 3 a 1 Sindicato. Não demorou muito e veio o quarto gol marcado pelo Ricardo Trindade que selou a goleada e o título do Sindicato.

Na preliminar, na decisão do 3º lugar, o Race Life foi a campo somente com 11 atletas devido as contusões na semifinal e teve que jogar improvisado e foi inevitável a derrota perdendo para Pão de Queijo por 6 a 2. Destaque deste placar foi os três gols marcados pelo atacante Flávio Silveira, do Pão de Queijo.

Festa de encerramento

Após o encerramento, a direção do Clube Faber-Castell agradeceu a todos os parceiros pela realização do campeonato e fez a entrega dos prêmios aos destaques individuais e coletivos:

Seleção do campeonato: (todos ganharam um voucher corte de cabelos no Loz Barbaros Barbearia.)

Goleiro – Alexandre (Top Real)

Zagueiros – Jorge (Top Real) e Paulinho (Race Life)

Lateral – Luiz (Race Life) e Pedro (São Geraldo Tintas)

Volante – Eliberto (Pão de Queijo) e Gui (Sindicato)

Meias – Norcia (Race Life) e Marquinho (Sindicato)

Atacante – Vinícius (Pão de Queijo) e Devecchi (Top Real)

Bola Mucha: João Serra (Race Life)

Artilheiro: Vinicius (Pão de Queijo) e Devecchi (Top Real) – 13 gols

Goleiro menos vazado: Leonardo (Sindicato) - Sofreu 27 gols

Jogador destaque do Campeonato: Gui (Sindicato)

Terceiro Lugar: Pão de Queijo

Vice Campeão: Top Real

Campeão: Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara

Próximo campeonato 390 será aberto para início de agosto.

