Sindicato goleia o São Geraldo no 390 do Clube Faber-Castell

Sindicato conquistou um excelente resultado no 390 do Clube Faber-Castell - Crédito: Divulgação

O Campeonato 390, promovido pelo Clube Faber-Castell, teve sequência na fria manhã de domingo, 25, no Cedrinho. Foram realizadas três partidas válidas pela fase de classificação e o que contrastou, foi a realização de uma rodada tripla bem quente, agitando os torcedores que compareceram para prestigiar o evento esportivo,

O destaque da rodada ficou para a goleada do Sindicato/WLM Engenharia. Em dia inspirado, a equipe aplicou 4 a 1 no São Geraldo Tintas.

O São Geraldo Tintas entrou determinado para vencer a partida e no começo do jogo impôs um ritmo forte, com grandes possibilidades de gol. Como não abriu o placar, foi castigado com um gol do adversário, placar do primeiro tempo.

Na etapa final, as equipes retornaram com futebol parelho, com ótimos lances e chances de gol. Em questão de detalhes a equipe do Sindicato/WLM marcou seu segundo gol.

Em desvantagem, o São Geraldo Tintas recuou e ficou na defensiva, de maneira que a equipe do Sindicato/WLM pudesse criar ainda mais chances. Em um lance trabalhado o ataque do Sindicato/WLM saiu de frente ao gol e foi parado dentro da área. O árbitro marcou pênalti e Pedro cobrou, mas a bola bateu na trave e no rebote o artilheiro Guilherme não desperdiçou e ampliou para a sua equipe. Embalados com o terceiro gol, em sequência com um cruzamento na medida o estreante Guigui marcou de cabeça.

Mesmo com um placar elástico e com poucas chances de virada o São Geraldo Tintas conseguiu marcar um gol no final do jogo, não alterando a equipe vencedora.

Resultados

Cosméticos 0 x 3 Top Real

CLC Amaral Fotos Aéreas 1 x 1 Ponte Preta

São Geraldo Tintas 1 x 4 Sindicato/WLM Engenharia

