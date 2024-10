Sindicato e Unidos empatam na abertura do returno no Cedrinho

Com o empate, Sindicato ficou em segundo lugar na Faber - Crédito: Divulgação

Mesmo antes de fazer o seu dever como eleitor, seis equipes movimentaram o domingo de eleição no Clube Faber-Castell, com uma rodada sem muitas emoções pelo Campeonato 390.

A rodada abriu o segundo turno no Cedrinho e em um dos três encontros, Sindicato dos Químicos/WLM e Unidos ficaram no empate em 1 a 1.

As equipes buscavam a vitória, por motivos diferentes. O Sindicato visava a permanência na primeira colocação e Unidos, de forma tímida, a tão sonhada vitória.

Com um primeiro tempo bem quente, o Unidos se propôs a definir o jogo logo no início. Em um contra-ataque rápido o artilheiro Rodrigo não desperdiçou a chance e converteu em gol, abrindo o placar.

Após o gol o jogo deu uma esfriada, com poucas chances para as duas equipes. Muitos lançamentos com pouca efetividade, encerrando o primeiro tempo.

No segundo tempo o Sindicato/WLM voltou com mais determinação, criando mais oportunidades com chances de gol, mas parando nas mãos do goleiro Victor Hugo.

Com o passar do tempo o Unidos sentiu o cansaço, sendo cada vez mais pressionada pelo time do Sindicato.

Em uma jogada rápida, Pedro recebeu uma bola na grande área dando um lindo voleio espalmado pelo goleiro do Unidos, sobrando para o atacante Guim, que empatou em um dos últimos lances da partida.

Após o gol as equipes propuseram a se fechar para não tomar o gol da derrota, finalizando assim o jogo em empate.

Resultados

Cosméticos 4 x 0 São Geraldo Tintas

Top Real 1 x CLC/ Amaral Fotos Aéreas

Sindicato dos Químicos/WLM 1 x 1 Unidos

