Sindicato e Top Real decidem quem é o melhor na Faber

Top Real levou a melhor e conquistou a vitória que garantiu a equipe na final do interno - Crédito: Divulgação

Muito emoção e adrenalina marcaram a semifinal do Campeonato Interno de Futebol do Clube Faber-Castell. Na manhã de domingo, 23, foram realizados os dois jogos no Cedrinho e que apontaram os finalistas da temporada 2024.

No primeiro jogo, o Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara venceu o Race Life por 3 a 1 e na sequência, o Top Real superou o Pão de Queijo por 2 a 1. A final, acontece no próximo domingo, 30.

Top Real 2 x 1 Pão de Queijo

De forma emocionante, o Top Real conseguiu a virada nos últimos minutos de jogo. Top Real e Pão de Queijo fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades, com um jogo fechado e medo de se arriscar. Qualquer erro seria fatal.

Aos 30 minutos em um chute de fora da área Eliberto, fez 1 a 0 para o Pão de Queijo, acertando uma pancada no canto do goleiro Alexandre. Com tempo para buscar o empate, o Top Real saiu em busca do gol, mas poucas oportunidades foram criadas

No segundo tempo, o Top Real voltou com alterações e mostrou porque terminou a fase classificatória em primeiro lugar. Com um time mais postado e atacando mais, Lucas em lance individual mandou a bola na gaveta sem chance para goleiro adversário.

O jogo começou a ficar tenso e com poucas chances. O Top Real estava melhor em jogo e ambas equipes se preparavam para as penalidades mas, nos instantes finais Sérgio chutou uma bola sem pretensões e goleiro Rogério que havia salvado o time no primeiro tempo, falhou e tomou um frango. Sem mais tempo para nada o jogo terminou com vitória do Top Real em 2 a 1.

