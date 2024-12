Sindicato e Ponte decidem quem é o melhor do 390 na Faber

Ponte Preta tenta aprontar de novo no 390 e superar o Sindicato para ser campeão - Crédito: Divulgação

Muita emoção está reservada para a manhã deste domingo, 15, com a realização das partidas finais do Campeonato 390 Clube Faber-Castell, que serão realizadas no campo 1 do Cedrinho e apontará o campeão da edição 2024.

Associados do clube e torcedores irão presenciar uma rodada dupla, com duas partidas que prometem muito equilíbrio e adrenalina.

No primeiro jogo, a disputa do terceiro lugar, a partir das 8h, entre Top Real x CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life. Na sequência, a decisão de quem é o melhor na Faber, quando medem forças Sindicato/WLM Engenharia x Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas.

De acordo com o regulamento, nenhuma das equipes levam vantagem. Caso as partidas terminem empatadas, o vencedor sairá da cobrança de penalidades máximas.

