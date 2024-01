Com base na seriedade e comprometimento, Alê opta pelo Grêmio na A4

O 'xerifão' Alê: "O acesso é um título pra mim, um título que ainda não tenho e sou obcecado por conquistas e títulos" - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Experiente, com 37 anos, Alê é, talvez, a principal contratação do Grêmio São-carlense para a temporada 2024. A bola começa a rolar oficialmente para o clube neste domingo, 28, às 15h, no estádio municipal Dr. Martins Pereira, contra a Joseense.

Leandro Mehlich comanda a equipe e o técnico já definiu o meia como o “xerifão” do Lobo da Paulista. Revelado pelo São Paulo e integrou o elenco principal do Tricolor em 2004 e 2005, ano da tríplice coroa com os títulos do Paulista, Libertadores e Mundial, estava no EC São Bernardo, na Série A3, antes de fechar com a equipe de São Carlos. Teve passagens ainda pelo Atlético/MG, Portuguesa/SP, Juventus/SP entre outros.

Otimista, Alê deu uma entrevista exclusiva ao São Carlos Agora e afirmou que escolheu o Lobo pela “seriedade e comprometimento no projeto” que foi apresentado. Disse ainda que hoje em dia é difícil ver um clube do interior honrar todos os compromissos com os jogadores e salientou que está esperançoso em uma campanha positiva em São Carlos. Disse que o título, em si, na sua opinião é o acesso. Por isso, garantiu que irá trabalhar para que, inicialmente, ajude o Grêmio a estar na A3 em 2025. “O título, depois, será uma consequência”.

A entrevista

São Carlos Agora - Como você vê a preparação da equipe nesta pré-temporada?

Alê - Ainda estamos em pré-temporada, ajustando os últimos detalhes para nossa estreia. Sempre penso em evolução e isso virá com a competição em andamento, mas estamos prontos pra fazermos um ótima competição, com uma comissão competente que nos dá todo suporte físico e técnico para desempenharmos o nosso melhor dentro de campo.

SCA - O que te fez aceitar a proposta do Grêmio São-carlense?

Alê - A seriedade, o comprometimento e o projeto que o Grêmio tem me seduziu a aceitar a proposta. oje em dia é bem difícil para alguns clubes honrarem com seus atletas e funcionários e o Grêmio sai na frente de muitos clubes, inclusive de Série A1, pela estrutura, trabalho sério com pessoas corretas e por honrar com seus compromissos com atletas e funcionários.

SCA - Qual é a sua expectativa em vestir a camisa do clube?

Alê - A minha expectativa é a melhor possível, parece que já visto a camisa do Grêmio São-carlense há tempos.

Fui muito bem recebido aqui na cidade e no clube, espero corresponder a todas as expectativas dentro e fora de campo, com muita entrega, muita garra e muito comprometimento com essa camisa e essa agremiação que já está no meu coração.

O Grêmio São-carlense é um clube que, aonde eu estiver, será citado na minha carreira e na minha vida.

SCA - Está otimista? Quais suas expectativas para o acesso?

Alê - Estou muito otimista, confiante e esperançoso.

O acesso é um título pra mim, um título que ainda não tenho e sou obcecado por conquistas e títulos.

Quero cravar meu nome na história do Grêmio e levar essa agremiação séria a um patamar maior. Por todo trabalho sério que fazem, está na hora do clube subir e faremos de tudo para que isso aconteça.

Fácil não será, mas vamos em busca dos nossos objetivos pessoais e dos objetivos do clube que é maior que todos nós.

