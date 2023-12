Série prata da Copa Elisângela Rebordões define o campeão de 2023

Golden Team de Américo Brasiliense busca o título da série prata - Crédito: Zé_Photografy

A temporada 2023 para o vôlei feminino são-carlense entra na semana final de definições, com um jogo que irá definir o campeão da série Prata da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino.

A partir das 20h30 desta terça-feira, 5, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, uma partida que promete muito equilíbrio e “incendiar” a noite neste início de dezembro.

De um lado, as comandadas do técnico Balú, o Golden Team, de Américo Brasiliense. Do outro, as representantes do técnico Lucas, as universitárias da UFSCar.

As atletas das duas equipes tem muito em comum: foram as duas equipes mais regulares durante a primeira fase da competição e a expectativa é que coloquem em prática uma partida cheia de alternativas, muito equilibrada, decidida nos detalhes e com a possibilidade imensa de ter mais de três sets.

