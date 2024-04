Série Prata da Champions Cup tem duas goleadas

Pakabá aplicou a maior goleada da rodada: 7 a 0 no New United - Crédito: Divulgação

Doze jogos concluíram neste domingo, 7, a quarta rodada da fase de classificação da série Prata da Champions Cup e em todas as partidas, as redes balançaram. A competição é promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Os destaques do dia foram duas expressivas goleadas. Uma delas, o Pakabá aplicou 7 a 0 no New United e foi a quatro pontos, assumindo a sétima colocação do grupo B.

O outro placar dilatado ficou por conta da goleada imposta ao Loz Bárbaros pelo Mulekes da Vila, que aplicaram 5 a 0 e com isso manteve ainda a liderança do grupo B com 12 pontos e 100% de aproveitamento.

Resultados

Fluminense 1 x 3 Jardim Beatriz

Paulistano 3 x 2 Sanka City

Centenário 1 x 1 Barbaridade

Red Back 1 x 1 Bola de Neve

União Douradense 2 x 1 Botafogo

Holanda 3 x 0 São Carlos 3

Primavera 3 x 0 Proara

New United 0 x 7 Pakabá

Jardim Jockey Club 1 x 3 Cometa Cristão

Deportivo Sanka 2 x 0 Flamingo

Loz Bárbaros 0 x 5 Mulekes da Vila

Prohab 0 x 3 Grêmio

Leia Também