O que era para ser uma “semana dos sonhos” para o Grêmio São-carlense, acabou se transformando em “a hora do pesadelo”. De líder do Campeonato Paulista da Série A4, a derrota por 1 a 0 e o mau futebol apresentado frente o Barretos, no estádio Luisão fez com que a equipe perdesse três posições e caísse para a quarta colocação se mantendo com 16 pontos.

Por outro lado, a Francana, que está em ascensão, bateu o Audax por 2 a 1 e é a nova líder da competição com 17 pontos, seguida pelo XV de Jaú que empatou em casa com o lanterna SKA Brasil em 1 a 1 e pelo algoz do Lobo, o Barretos, que venceu por 1 a 0.

Completam o G8 o Rio Branco de Americana, Vocem de Assis, Taquaritinga e União Barbarense.

Resultados

Jabaquara 1 x 2 Independente

Nacional 1 x 1 Taquaritinga

Rio Branco 2 x 0 América

Vocem 3 x 0 Joseense

Grêmio São-carlense 0 x 1 Barretos

Francana 2 x 1 Audax

Barbarense 1 x 0 Penapolense

XV de Jaú 1 x 1 SKA Brasil

Classificação

Francana, 17

XV de Jaú, 17

Barretos, 17

Grêmio São-carlense, 16 pontos

Rio Branco, 13

Vocem, 13

Taquaritinga, 13

Barbarense, 12

Audax, 9

Penapolense, 8

Nacional, 8

América, 8

Independente, 7

Joseense, 5

Jabaquara, 5

SKA Brasil, 4

