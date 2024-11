Série A4 começa no dia 22 de janeiro

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Grêmio São-carlense começa a participação na A4 no dia 22 de janeiro - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

O Campeonato Paulista da Série A4 começará no dia 22 de janeiro. A definição aconteceu na manhã desta quarta-feira, 13, durante congresso técnico envolvendo os 16 participantes na sede da FPF, em São Paulo. Todos os jogos serão transmitidos ao vivo no canal Paulistão, do YouTube. A decisão acontecerá em 27 de abril.

O diretor Eduardo Imparato e o técnico Marcus Vinícius participaram do encontro representando o Grêmio São-carlense que já começou o planejamento e tem como meta montar e preparar um time que possa lutar pelo acesso.

A forma de disputa repete 2024 e na primeira fase, os 16 clubes se enfrentam em turno único, e avançam para a segunda fase os oito melhores colocados. As quartas, semifinais e finais serão disputadas em ida e volta.

Nestas fases, onde o sistema será o mata-mata, em caso de igualdade, o time que possui a melhor campanha garante a classificação. Os dois finalistas terão acesso ao Paulistão A3 2026. A tabela de jogos da competição deverá ser divulgada nos próximos dias. (com FPF)

Leia Também