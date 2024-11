Sem favoritismos, Copa São Carlos de Futsal define finalistas

A bola vai rolar no Milton Olaio e definir os finalistas da Copa São Carlos - Crédito: Jhonatan Celestino

“Chegou a de ver que tem garrafa vazia para vender”, como diria o locutor Osmar Santos, um dos melhores locutores esportivos do Brasil. Na noite desta terça-feira, 26, acontece a semifinal da 3ª Copa São Carlos de Futsal, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Serão jogos eliminatórios e somente o campeão segue vivo de olho no título da temporada.

A bola rola a partir das 20h no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. No primeiro jogo, o líder, invicto e com 100% de aproveitamento, Deportivo Sanka encara o Falcão Dourado. Em seguida, o Prohab/Muleques da Quebrada mede forças frente a Esportiva.

O equilíbrio de forças é grande entre as equipes e a fórmula de disputa deixa a semifinal ainda mais emocionante, já que, caso os jogos terminem empatados, ninguém leva vantagem. Os vencedores sairão após cobrança de penalidades máximas.

O que eles dizem?

Como forma democrática e dar a voz a todos os participantes, a reportagem do São Carlos Agora ouviu um representante de cada equipe finalista. Todos forneceram detalhes preciosos e como se prepararam para a decisiva fase do torneio.

Deportivo Sanka

“Estar em mais uma semifinal da Copa São Carlos é muito gratificante. O preparo é sempre muito especial, com foco no objetivo e trabalho em equipe. Estamos 100% focados para dar o nosso melhor e tentar sair com mais uma vitoria”, afirmou o técnico Rafael.

Segundo ele, os Leões já levaram para casa o título máximo da competição e busca os 3 pontos na partida marcada para terça-feira, no Milton Olaio Filho.

“É de extrema importância conquistar essa vitória e pontuar na competição, seja ela qual for e saber que precisamos nos manter no topo. Com toda certeza temos uma responsabilidade a mais por já ter conquistado a competição. Nós sabemos desse peso e do potencial do nosso grupo que foi crescendo na competição, mas vamos para esta decisão de semifinal com muito respeito ao adversário que, com certeza, fez também um bom papel no torneio e por isso estão aí nesta grande decisão”, ponderou

“Nossa expectativa é que seja um bom jogo. Enfrentamos a equipe do Falcão na fase de grupos. É uma equipe sólida e compacta. Joga com seus atletas em linha alta, conta com bons jogadores. Será um jogo de detalhes e quem não errar, sairá com a vitória e a vaga na grande final”, completou o coordenador Rogério Damasceno.

Prohab/Muleques da Quebrada

“Eu, Gabriel Jesus, como capitão do Prohab/Muleques da Quebrada, é uma honra compartilhar um pouco da nossa jornada até aqui. Chegar à semifinal deste campeonato é resultado de muito esforço, união e determinação de todos que fazem parte deste time”, disse o goleiro do jovem time semifinalista.

De acordo com ele, a campanha da equipe foi marcada por momentos variados, alternando entre grandes atuações e alguns jogos que não foram bem. “Mas, mesmo assim, conseguimos nos manter firmes. Terminamos a fase classificatória com a segunda melhor campanha do campeonato, um feito que nos enche de orgulho e nos motiva a continuar. A classificação para a semifinal foi emocionante, com aquele espírito de luta que define o Prohab/Muleques da Quebrada”, enfatizou.

Gabriel mencionou ainda o papel do artilheiro, Leonardo Antonelli, que vem sendo fundamental para o sucesso dentro de quadra. “Mas o mérito é de todo o grupo: cada jogador, com sua dedicação, fez a diferença em momentos cruciais. Gostaria também de agradecer à diretoria, representada pelo Pio e pelo técnico Mancha, por sempre acreditarem no nosso potencial. Eles foram os pilares que nos deram confiança e me deram a oportunidade de liderar esse time como capitão. Ser escolhido para esse papel é algo que levo com muito orgulho e responsabilidade. Agora, encaramos a semifinal contra o Esportiva F.C., um adversário forte, com quem esperamos um jogo equilibrado e muito disputado. Estamos focados e determinados a fazer o nosso melhor, jogando com raça e respeito ao nosso adversário. Agradeço a todos que vêm acompanhando e torcendo pelo Prohab/Muleques da Quebrada. Essa caminhada é feita por todos nós, dentro e fora de quadra. Com esperança e muita vontade, seguimos em busca do nosso objetivo”, finalizou.

Esportiva

A Esportiva fez uma campanha equilibrada na primeira fase, com seis jogos, sendo quatro vitórias, um empate e uma derrota. Tem em Renan Sampaio, o artilheiro do campeonato com 14 gols e totaliza até aqui, 72% de aproveitamento.

De acordo com o técnico Erik Silva, a Esportiva se caracteriza por ser uma equipe bem organizada e decidida e se orgulha por ter conquistado um grande feito, ao eliminar o Redenção, atual campeão da Copa São Carlos.

“Vamos focado e concentrados para buscar vaga na grande final. A equipe está pronta e preparada para a batalha, que promete ser intensa”, disse Erik

Falcão Dourado

Apesar de vir com uma base e a mesma comissão técnica da Taça São Carlos de 2023 por outra equipe (Paulistano), o Falcão Dourado está em sua primeira competição na Liga com trabalho do técnico professor Jairdes Moraes e como assistente e jogador, Igor Boka, fazendo a mesma parceria do passado.

O Falcão Dourado chega para aprender e absorver os pontos fortes das melhores equipes e assim tem sido nas partidas no transcorrer dos amistosos preparatórios e na Taça São Carlos deste ano.

O Falcão Dourado tem times na cidade como suas referências, sendo que um deles é o Desportivo Sanka. “Sempre com elencos muito fortes e um técnico como o Rafael que é exigente nas movimentações das transições, volume de jogo, disciplinas técnica e tática da equipe e uma grande torcida que abraça a equipe minuto a minuto”, ponderou Jairdes.

A função do Falcão Dourado, segundo o treinador, será fazer o mesmo segundo tempo quando enfrentou pela terceira rodada da primeira fase da competição o Desportivo: uma marcação mais atenta e modular as ações dentro de uma série de necessidades, sem precipitações, até porque por motivo de contusões como por exemplo a possível ausência do capitão Patrik, adaptará alguns jogadores em outras posições com outras exigências. “Será como tem sido: na superação, personalidade e controle emocional que constroem a característica dessa equipe do Falcão Dourado, buscando superar os momentos ruins como nos jogos nas duas fases”, filosofou.

De acordo com o comandante, o Falcão Dourado está bem equilibrado no seu volume de ataque. Tem entre os 10 artilheiros da competição, três jogadores com características diferentes (Matthaeus, Guiga e Jé). “Sendo o Matthaeus com 11 gols e o principal artilheiro, um jogador que depois do seu retorno ao futsal vem fazendo um grande ano”, admitiu Jairdes.

