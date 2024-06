Sem favoritismo, Raspadão define finalistas de 2024

SIGA O SCA NO

Um bom público é aguardado para as semifinais do Raspadão - Crédito: Divulgação

Com a promessa de uma arquibancada repleta de torcedores, está prevista para a manhã deste domingo, 9, a semifinal do 14º Raspadão, que é realizado no Cidade Aracy.

Dois jogos deverão elevar a temperatura e colocar frente a frente quatro equipes que irão buscar o título da temporada 2024, que marca a 14ª edição da competição, que é tradicional no Aracy.

A partir das 9h, o Zavaglia vai medir forças com o Unidos do Nordeste e em seguida, o Caixa D’Água mede forças contra o Galo das Arábias.

Favoritos como Pé na Porta, Zé Bebeu e Planalto Verde ficaram pelo caminho nas quartas de final. O único time considerado candidato ao título, o Zavaglia, conseguiu sobreviver. Porém, como os jogos irão apontar os finalistas da temporada, a perspectiva é de duas partidas bem equilibradas. E que vençam, os melhores!

