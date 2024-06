Sem favoritismo, Interno da Faber define finalistas

Race Life pega o Sindicato e busca uma vaga na final no interno da Faber - Crédito: Divulgação

A manhã deste domingo, 23, promete ser agitada no Cedrinho, com a realização das semifinais do Campeonato Interno Clube Faber-Castell, temporada 2024.

Dois jogos bem equilibrados irão definir as equipes que irão em busca do título. Serão partidas únicas no campo 1. Logo às 8h o Race Life encara o Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara e na sequência, Top Real mede forças com o Pão de Queijo. Após a rodada dupla e a formação do quadro de honra, será realizada a premiação.

De acordo com o regulamento da competição, se as partidas terminarem empatadas, o vencedor sairá da cobrança de pênaltis. Nenhum equipe leva vantagem na semifinal.

Leia Também