Sem casos positivos da Covid-19 e sem lesões, Grêmio encara a Matonense

Jogadores se aquecem e Marcus Vinícius observa: "A ansiedade é grande. A vontade de vencer também"

Após sete meses de expectativa, trabalhos remotos, treinos caseiros, treinos presenciais e dois jogos-treino, além de nenhum atleta lesionado e todos negativados para a Covid-19 (último exame realizado na quarta-feira, 14), enfim o esperado momento: neste domingo, 18, a partir das 15h, o Grêmio São-carlense faz a estreia no Campeonato Paulista da Série B.

No estádio municipal Dr. Hudson Buck Ferreira, o Lobo da Paulista terá pela frente a Matonense. O técnico Marcus Vinícius terá todos os jogadores à disposição e no treino tático realizado na manhã desta sexta-feira, 16, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, definiu a equipe para a estreia. Porém não revelou quem inicia a partida.

“Posso dizer que vamos em busca da vitória com um time bem competitivo. Estrear fora, pouco importa. Vamos propor o jogo e não deixar o adversário jogar. A ideia é marcar sob pressão e não entrar na correria do adversário. Vamos realizar uma partida bem técnica, fundamentada no toque de bola”, disse o treinador.

JOGO DURO

Marcus Vinícius disse a reportagem do São Carlos Agora que buscou informações sobre a Matonense e disse que o adversário tem um time forte fisicamente, com atletas rápidos. Aliado a isso, disse que a ansiedade faz parte do dia a dia na semana pré-estreia. “Sem contar o fato da pandemia da Covid-19”, disse. “Portanto fizemos um trabalho psicológico paralelamente com todo o grupo. Afinal, existe aquele friozinho na barriga até a bola rolar. E a vontade para que isso aconteça o quanto antes é grande”, assinalou.

PRIMEIRO PASSO

A Matonense, segundo Marcus Vinícius é o primeiro passo na Série B com vistas a conquistar a classificação para o mata-mata do campeonato. “Não importa se é o primeiro ou o último jogo. Todos têm a mesma importância”, pontuou.

A ideia do treinador é primeiro conquistar uma das vagas do grupo que tem além de Grêmio e Matonense, XV de Jaú, Francana e Inter de Bebedouro.

“É o grupo da morte e vamos buscar a maior pontuação possível. Mas reitero: queremos estar entre os 16 classificados para a segunda fase. Se tivermos a melhor campanha entre todos, será o retorno do trabalho realizado. Assim poderemos decidir todos os jogos em casa. Mas por ser regionalizado nesta fase, os grupos ficaram mais competitivos e fortes. E no nosso há muitas equipes tradicionais. Vamos ter muito trabalho, mas vamos conseguir”, finalizou o treinador.

PRIMEIRA RODADA

Sábado, 17

15h

Itapirense x Amparo

Brasilis x Guarulhos

Suzano x União Mogi

Atlético Mogi x Manthiqueira

Barcelona Esportivo x Jabaquara

Ska Brasil x Mauaense

16h

Francana x Inter de Bebedouro

Domingo, 18

10h

Araçatuva x América

Independente x Barbarense

11h

Bandeirante x Tanabi

15h

Grêmio Prudente x Vocem

Matonense x Grêmio São-carlense

Elosport x Itararé

15h30

Tupã x Osvaldo Cruz

