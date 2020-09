Sem casos de Covid-19, vôlei feminino retorna aos treinos

Com os testes negativados, vôlei feminino retorna aos treinos - Crédito: Marcos Escrivani

As 25 atletas que compõem a equipe de vôlei feminino Objetivo/InHouse/Smec foram negativadas para Covid-19 em testes realizados na segunda-feira, 14, em unidades de saúde de São Carlos. Os resultados foram divulgados na tarde de quarta-feira, 16, pela DNA Consult.

Desta forma todas as jogadoras estão liberadas para os treinos presenciais que irão ter início na próxima terça-feira, 22, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

“Todas as jogadoras já foram comunicadas e agora elas terão que obedecer diariamente um rígido protocolo de segurança. Quando irem aos treinos, deverão estar sozinhas e em carro próprio. Ir com fardamento de treino, máscaras, garrafas de água e álcool em gel. No ginásio as temperaturas de todas serão aferidas. As atletas poderão retirar as máscaras somente durante as atividades. Os banheiros serão utilizados somente para necessidades fisiológicas. A comissão técnica, necessariamente, terá que ficar com máscaras durante todo o treino e o ginásio estará fechado. Nenhum estranho ou até mesmo familiar terá acesso às dependências”, garantiu o técnico Zé Sérgio.

APV

Neste primeiro momento, o foco do time são-carlense é o campeonato da Associação Pró Voleibol (APV) que deve começar em outubro. No dia primeiro acontece o congresso técnico e cinco times irão participar, a princípio.

Além do Objetivo/InHouse/Smec, confirmaram presença o Projeto Agee São Carlos, Araraquara, São José da Bela Vista e São João da Boa Vista.

No regulamento consta que as equipes se enfrentam em dois turnos na primeira fase e as duas com melhores campanhas disputam a final. O campeão da temporada 2020 será definido em uma melhor de dois jogos.

