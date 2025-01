Sem brilho, Palmeiras e Bragantino empatam no Allianz

Sem muita criatividade, Estevão pouco produziu no empate do Palmeiras - Crédito: Léo Sguaçabia/Ag.Paulistão

Após a derrota na Arena Barueri, de virada, para o Novorizontino, o Palmeiras abriu a quinta rodada do Paulistão e na noite desta terça-feira, 28, no Allianz Park, enfrentou o RB Bragantino.

Com um time mesclado, já que Abel Ferreira define o início do campeonato como um “laboratório”, o Verdão jogou sem brilho e ficou no 0 a 0.

Desta forma o Palmeiras chega ao seu segundo jogo sem vitória e se manteve em segundo lugar no grupo D, com 8 pontos. O Bragantino manteve a terceira colocação no grupo B com 4 pontos.

Insatisfeita, ao final da partida, a torcida novamente voltou a vaiar a equipe palmeirense e exigiu reforços, fato que já tinha ocorrido no final de semana.

Por sua vez, Abel Ferreira reforçou que o início serve de preparação da equipe, já que não teve um período de preparação e disse que somente a partir do dia 6 de fevereiro, quando completa um mês da reapresentação dos jogadores na temporada, é que deverá colocar uma equipe mais reforçada em campo. Até lá as “crias da Academia” deverão, ainda, ganhar oportunidades na equipe titular do técnico palmeirense.

